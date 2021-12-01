В российском регионе мигрант до смерти забил булыжником алабая

Проникший на чужую дачу в Курганской области мигрант до смерти забил булыжником алабая

Пробравшийся на чужую дачу в Курганской области мигрант до смерти забил каменным булыжником находившегося на участке алабая, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина также избивал собаку деревянной доской. Издевательства над животным зафиксировала камера, находящаяся на участке.

В отношении 40-летнего мигранта завели два дела по статьям 139 и 245 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»; «Жестокое обращение с животным»). «В скором времени дело по существу будет рассмотрено судом», — говорится в сообщении.

Ранее житель Новоуральска избил собаку бейсбольной битой возле одной из жилых многоэтажек на улице Максима Горького. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина выпускает из внедорожника питомца. Затем он достает бейсбольную биту и несколько раз ударяет животное.

