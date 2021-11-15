Россиянин избил собаку бейсбольной битой и попал на видео

Житель Новоуральска избил собаку бейсбольной битой возле одной из жилых многоэтажек на улице Максима Горького. Видео инцидента, снятого на телефон очевидца, публикует Telegram-канал «Екатеринбург №1».

На кадрах видно, как мужчина выпускает из внедорожника питомца. Затем он достает бейсбольную биту и несколько раз ударяет животное. «Местные написали заявление в полицию на живодера», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее также стало известно, что в подмосковных Мытищах пьяный мужчина натравил на россиянку свою бойцовую собаку. На кадрах было видно, как он выходит из красной машины и открывает дверь собаке с криками «взять ее».