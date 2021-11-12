Стало известно о состоянии пострадавшей после нападения собаки россиянки

Жительница Мытищ, на которую пьяный мужчина натравил бойцовую собаку, в результате нападения получила травму предплечья, у нее зафиксировали множественные гематомы и укусы. Подруга пострадавшей россиянки рассказала телеканалу «360» об ее состоянии.

Женщина пояснила, что жительница Подмосковья совершала утреннюю пробежку через лес по технической территории, когда заметила пьяного мужчину с собакой. По ее словам, незнакомец едва не задавил ее подругу. «Потом он открыл заднюю дверь машины, оттуда вылетела собака без намордника», — отметила собеседница телеканала.

Как стало известно телеканалу, мужчина несколько раз произнес команду: «Взять!», после чего животное набросилось на жительницу Московской области. К месту инцидента прибыли полицейские и медики.

«Участковый соизволил только через восемь дней до нее дойти, хотя заявление было подано», — добавила подруга пострадавшей женщины.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУМВД России по Подмосковью Татьяна Петрова пояснила, что полиция задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения, организована проверка.

Ранее подмосковный полицейский спас девушку, на которую напала собака породы алабай, но прострелил ей бедро.