Подмосковный полицейский ранил девушку и застрелил напавшую на нее собаку

Подмосковный полицейский спас девушку, на которую напал алабай, но прострелил ей бедро

Подмосковный полицейский спас девушку, на которую напала собака породы алабай, но прострелил ей бедро. Об этом в понедельник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Как стало известно, случай произошел вечером 17 октября в поселке Ильинский Раменского городского округа. В полицию поступил вызов о нападении собаки на молодую девушку — животное сорвалось с цепи и сбежало с территории одного из частных домов.

Прибывший на место участковый увидел, что алабай повалил девушку на землю, порвал на ней одежду и вел себя крайне агрессивно. Тогда полицейский решил применить табельное и выстрелил в собаку семь раз. Пес погиб, в него попали три пули.

Отмечается, что одна из пуль попала в бедро девушки. Она была госпитализирована, в настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает.

Однако, как сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова, по факту применения оружия участковым проводится проверка.

