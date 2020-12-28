Россиянин убил прохожую из-за лая собаки

В Красноярске мужчина до смерти избил прохожую с собакой. Об этом агентству РИА Новости рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

ЧП произошло утром 24 декабря. 49-летняя женщина выгуливала собаку, и в этот момент на нее напал неизвестный. Пострадавшую госпитализировали, однако позднее она умерла в больнице.

Злоумышленником оказался 25-летний местный житель, ранее не судимый. Он объяснил, что на него залаяла собака, и он использовал это как повод для нападения. По утверждению следователей, мужчина совершил поступок под воздействием алкоголя.

Подозреваемый арестован и помещен в СИЗО. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

4 декабря в Липецке возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в жестком избиении собственной бабушки. Мужчина, предположительно, нанес родственнице смертельные удары из-за квартиры.