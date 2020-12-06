Российские подростки избили таксистку, угнали ее машину и попали на видео

В Новосибирске четверо подростков избили таксистку и угнали ее автомобиль. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подростки пинают женщину, валят на крыльцо, после чего стаскивают ее со ступенек ларька на снег и продолжают избивать ногами. В процессе с нее слетает ботинок и остается на лестнице. Таксистка пытается закрывать лицо, однако в какой-то момент ее переворачивают на бок, и молодой человек в красной куртке несколько раз ударяет ее по голове.

Известно, что нападение произошло ночью, когда таксистка остановилась, чтобы купить еды. Подростки начали приставать к ней, но после отказа в общении начали избивать. По данным Baza, среди них есть школьники. В каком состоянии находится женщина, неизвестно.

После избиения нападавшие угнали такси и катались на нем по городу, однако в итоге не справились с управлением и врезались в сугроб. Затем их задержали. Никто из нападавших не смог объяснить, что стало причиной конфликта.

4 декабря житель Липецка до смерти избил 78-летнюю бабушку из-за квартиры, ее тело спустя сутки нашел второй внук. Известно, что конфликт возник из-за просьбы мужчины пожить в одной из комнат. Женщина разбила об его голову кружку, а тот избил ее руками и ногами, после чего накрыл труп пледом и ушел, заперев квартиру на ключ.