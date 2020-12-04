«Боевые подруги» дагестанской блогерши в прямом эфире избили ее обидчицу

@bazabazon / Telegram

Проживающая в Москве дагестанская блогерша Фатима Арабова показала в прямом эфире, как ее «боевые подруги» избивали девушку по имени Лейла из Дербента. Ролик опубликован в Telegram-канале Baza. Арабова утверждает, что поступила так из-за угроз и постоянных оскорблений со стороны обидчицы.

Трансляция велась с аккаунта arabova.fatimka. 22-летняя блогерша смотрела и одновременно транслировала видео со смартфона. На нем несколько девушек заходят в дом Лейлы и после недолгого словесного спора начинают ее избивать.

Арабова никак не реагирует на происходящее, пока обидчицу бьют ногой по лицу и телу. Через несколько секунд она прервала трансляцию из дома. Сама она в этот момент на месте драки не находилась.

Позже блогерша опубликовала несколько сторис в другом аккаунте, arabova.fati. Она подчеркнула, что избиение было спровоцировано действиями Лейлы и регулярными угрозами в ее адрес. «Мои подписчики начали предупреждать меня о том, что две некие девочки с Дербента с никами Сельская и Миледи обсуждают меня и оскорбляют в эфирах», — отметила Арабова.

Она опубликовала множество скриншотов из переписок, в которых говорилось, что Миледи критикует ее, называя кахпой (распутной женщиной), обвиняет в «грязных» высказываниях об исламе, а Сельская предлагает Арабовой приехать к ним разобраться. «Ни один из мужчин не нашел их, не сел, не поговорил, не объяснил, всем плевать!» — возмутилась блогерша ситуацией и заключила, что готова сесть в тюрьму, но «себя и свою семью тронуть никогда не даст».