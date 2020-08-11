Взрослый блогер из Дагестана с лицом пятилетнего ребенка стал знаменитостью

18-летний блогер из Махачкалы с лицом пятилетнего ребенка Хасбулла Магомедов стал знаменит после публикации юмористического ролика в соцсети TikTok. На его популярность обратил внимание проект Mash.

Магомедов отметил совершеннолетие в этом году, однако по всем внешним признакам мужчина похож на ребенка. Голос, рост, лицо и детский смех не выдают в нем взрослого. Магомедов недавно стал снимать видео в TikTok, одно из них попало в рекомендации, после чего блогер обрел популярность.

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По словам Магомедова, его ролик стали публиковать в том числе в местных группах в соцсетях, а вскоре к нему начали подходить люди на улицах. «Если узнали, то вот это расскажи, вот это сфоткай, салам передай ему. Не оставляют. Мне неприятно бывает, когда люди подходят», — пояснил блогер.

Магомедов рассказал, что врачи не смогли поставить ему диагноз. Блогер утверждает, что у него главные задачи не в популярности на TikTok: он намерен закончить учебу, выучить Коран и в будущем стать алимом (богословы и правоведы в исламе — прим. «Ленты.ру»). «Я вообще о подписчиках не думаю, поднялся я или нет», — заключил он.

Ранее журнал Forbes назвал самых богатых звезд соцсети TikTok. В рейтинг вошли блогеры, которые за 12 месяцев до июня 2020-го заработали более миллиона долларов.