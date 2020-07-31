Популярный блогер отказался от роскошного дома в Калифорнии

34-летний популярный YouTube-блогер Джефри Стар (Jeffree Star) отказался от роскошного загородного дома в Калифорнии, он выставил жилье на продажу за 3,6 миллиона долларов (264 миллиона рублей по текущему курсу). Как сообщает Variety, внутри здания он сделал ремонт, превратив особняк в «дом мечты Барби» в розовых тонах.

Стар предложил купить недвижимость на 25 тысяч долларов дешевле, чем он заплатил за нее четыре года назад. Дом находится в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса. Причиной продажи стала покупка другого жилья в городе Хидден-Хилс.

По данным издания, внутри владельца ожидают шесть спален, семь ванных комнат. Жилая площадь составляет более 630 квадратных метров. Также Стар оборудовал внутри дома банковский сейф, в котором хранил драгоценности и другие особо ценные вещи.

Джефри Стар — блогер, а также певец и визажист. Стал известен благодаря музыкальной карьере, был популярен еще в социальной сети MySpace. Позже стал выпускать видео на YouTube. Имеет более 17 миллионов подписчиков. Также владеет собственным брендом косметики.

Калифорния является популярным местом у блогеров США. В штат переезжают не только американские блогеры, но и интернет-знаменитости из других стран. Также в регион регулярно приезжают для съемок совместных проектов и влогов.