Соседка популярного блогера устроила за ним слежку и увидела неожиданное

Популярный американский блогер Бретман Рок (Bretman Rock) обнаружил, что его соседка установила камеру видеонаблюдения, чтобы следить за его жизнью. Находка разозлила блогера, поэтому он решил устроить для женщины представление, в конце которого она увидела неожиданную деталь. Он записал месть на видео и опубликовал его в TikTok.

«Я знаю, что моя соседка меня ненавидит. Я тебя тоже ненавижу, сучка!» — прокричал блогер в сторону дома женщины, а затем обратился к подписчикам и сказал, что не понимает ее причин для ненависти.

Затем Рок сообщил, что обнаружил на ее доме камеры, направленные прямо на окна его комнаты, и что теперь «сучкой будет он». После этого юноша встал перед камерой, показал устройству средние пальцы и потверкал.

Затем блогер появился в кадре в длинной черно-белой шубе и с бокалом. «Это мой дом, сучка», — сказал он. После Рок переоделся в длинный белый халат, встал лицом к камере соседки и приспустил его таким образом, что обнажил гениталии.

Бретман Рок — американский бьюти-блогер. На его страницу в Instagram подписаны почти 15 миллионов человек, а на профиль в TikTok — 5,3 миллиона человек (при этом его видео в соцсети набрали почти 50 миллионов лайков).