Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

Юный блогер снимал видео для соцсети TikTok про загадочный чемодан, который нашел вместе с друзьями на берегу пляжа в американском городе Сиэтл. Как сообщает Fox News, подростки решились открыть его и обнаружили внутри труп.

Блогер под ником ughhenry опубликовал ролик про то, как они случайно заметили черный чемодан на скалах у берега и решили узнать о его содержимом.

Юзер пояснил, что изначально они в шутку подумали, что там будут деньги, но после стали чувствовать неприятный запах, исходящий от чемодана. Одна из девушек на камеру открыла чемодан деревянной палкой. В нем был большой черный пакет.

Как написал ughhenry, после этого они вызвали полицию, чтобы убедиться, действительно ли там труп или это что-то другое. В конце видео блогер привел скриншот новости о том, что на том самом месте обнаружили человеческие останки.

«Произошло довольно драматическое событие, которое изменило мою жизнь», — написал ughhenry в описании ролика. В полиции подтвердили, что нашли человеческие останки у берега в нескольких пакетах.

В мае мужчина и женщина были задержаны полицией на границе между Уэльсом и Англией по подозрению в убийстве. При себе у попавшейся пары имелся чемодан, внутри которого были обнаружены останки.

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