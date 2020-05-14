Пара британцев с трупом в чемодане попалась полиции

Мужчина и женщина были задержаны полицией на границе между Уэльсом и Англией по подозрению в убийстве. При себе у попавшейся пары был чемодан, внутри которого была обнаружена часть трупа — человеческое туловище. Об этом сообщат Mirror.

Офицер полиции предположительно стал свидетелем неожиданной находки, когда остановил подозрительную пару, гуляющую вдоль дороги, с целью обыска чемодана.

Согласно заявлению полиции Глостершира, сделанному в среду, 13 мая, часть территории, где был найден чемодан с человеческими останками, остается оцепленной и находится под наблюдением полиции. Там ведутся поиски остальных частей тела. «Кордоны, скорее всего, останутся на месте до конца дня, пока следователи продолжают выяснять, что произошло, а также проводятся дальнейшие судебно-медицинские экспертизы останков», — заявили в пресс-службе полиции.

Подозреваемыми в убийстве стали 20-летняя девушка из Бирмингема и 30-летний мужчина из Вулверхэмптона. По состоянию на среду, 13 мая, предположительные убийцы находились под стражей.

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