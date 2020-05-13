На даче в России нашли скелет человека с бутылкой

На одной из дач в станице Елизаветинская (Краснодарский край) нашли мертвого человека, сидевшего с бутылкой на диване. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соседи заметили, что дом давно пустует. Они заглянули в окно и увидели человеческий скелет в естественной позе. Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что останкам около двух лет.

Источник сообщил, что видимых признаков насильственной смерти нет. В настоящее время специалисты выясняют личность умершего и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что житель Кузбасса жарил шашлыки на даче и случайно спалил соседние дома. Впоследствии выяснилось, что он обворовал своего друга и хранил дома наркотики.

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