В квартире героя мема «Повар спрашивает повара» нашли труп 17-летней девушки

В Санкт-Петербурге полицейские нашли труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Тело обнаружили 31 декабря. По информации газеты, причиной смерти могла стать передозировка лекарствами, но подтверждения этих сведений нет.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что несовершеннолетняя встречалась с 24-летним Сидоровым и жила в его квартире. По словам собеседника издания, она несколько недель не виделась с хозяином квартиры, поскольку он был в отъезде. По возвращении Сидоров обнаружил квартиру открытой.

Мем о поваре — видеоролик, записанный Сидоровым в 2006 году в поезде. На нем упитанный мальчик рассказывает анекдот о поваре, который спрашивает повара о том, какова его профессия, а тот отвечает ему, что он повар. Затем рассказчик начинает смеяться. На основе этого видео в сети было создано множество коротких юмористических роликов, сделанных с помощью монтажа.