Умерла знаменитая кошка-мем по кличке Лил Баб (Lil Bub). Об этом сообщил ее хозяин Майк Бридавски (Mike Bridavsky) в Instagram-аккаунте питомца. По словам мужчины, животное скончалось 1 декабря.

Лил Баб на момент смерти было восемь лет. Бридавски рассказал, что кошка страдала от острой костной инфекции и умерла во сне, неожиданно для всей семьи. «Зная о болезни, мы не ожидали, что она уйдет так скоро и так внезапно, без какого-либо предупреждения», — написал он.

Фото опубликовано @iamlilbub

Хозяин оставил теплые слова в память о питомце, отметив, что благодаря ей он встретил будущую супругу, с которой создал семью. «Не забуду твоего неиссякаемого запаса любви и твоей способности привносить магию и радость в этот мир», — добавил Бридавски, говоря о Лил Баб.

Кошка стала одним из первых животных-знаменитостей в сети. В 2011 году она впервые появилась на Reddit. Особое выражение мордочки с высунутым языком и короткие лапы сделали ее звездой интернета наравне с Сердитой Кошкой (Grumpy Cat), которая также умерла ранее в 2019 году. У Лил Баб в настоящее время 2,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Лил Баб стала популярна и вне сети. Кошка снялась в рекламе и в документальном фильме «Лил Баб и друзья», который показывали на нью-йоркском кинофестивале Трайбека в 2013 году. Ее хозяева организовывали сбор средств на благотворительность. Благодаря Лил Баб и ее образу, удалось собрать более 700 тысяч долларов для нескольких организаций, помогающих животным.

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