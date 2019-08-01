Хмурый кот с озлобленной мордой стал новой звездой соцсетей

Пользователи сети назвали хмурого кота под кличке Джуно (Juno) новой звездой соцсетей. Как сообщает издание Daily Mail, внимание десятков тысяч подписчиков привлекает специфическое выражение морды животного.

Особенное хмурое выражение кот получил благодаря генетике — предположительно он является помесью гималайской и бирманской породы. Кажущуюся раздраженной морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные «рога» на макушке.

Владелица кота Доминик Тета (Dominique Teta) решила создать ему собственную учетную запись в Instagram, заметив небывалую реакцию на внешность животного в реальной жизни. По ее словам, кот выглядит озлобленным 95 процентов всего времени. «Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой», — пояснила она.

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Тета не знает, какие точно породы кошек наследует Джуно, поэтому решила подвергнуть его тесту ДНК. «В настоящее время мы ждем результатов анализа ДНК, чтобы уточнить это, но я знаю Джуно со дня его рождения, на самом деле, и я нахожу его историю забавной — он был единственным котенком в помете, что очень необычно и совершенно неожиданно», — сказала хозяйка. В шутку она добавила, что, вероятно, ее питомец «съел своих братьев и сестер в утробе матери», поэтому имеет столь специфический внешний вид.

На аккаунт животного в Instagram подписано уже 184 тысячи человек. Хозяйка питомца запустила линию одежды с его изображением, на всех предметах гардероба его портрет подписан словом «Настроение». По ее словам, она очень удивлена популярности питомца, но рада за него: «Мне нравится видеть, что у него есть последователи по всему миру, есть люди, гуляющие по Германии и Австралии, одетые в спортивные кофты с Джуно».

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