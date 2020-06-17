Женщина залила младенца водой ради видео и была раскритикована

Участница американского реалити-шоу Black Ink Crew Шармейн Бей (Charmaine Bey) поучаствовала в челлендже в TikTok и облила свою трехмесячную дочь водой. Как пишет Screenrant, после публикации поста женщина столкнулась с критикой и обвинениями в том, что подвергла ребенка опасности, поэтому в итоге решила удалить ролик.

Челлендж, видео для которого записала Бей, называется Ah Eh. Его участники держат в руках напиток, а затем выливают его на другого человека, когда начинает играть песня. В ролике, который опубликовала звезда реалити-шоу, она держала младенца на руках, а затем начала лить на ребенка воду из бутылки.

В комментариях пользователи возмутились тем, что съемки могут быть опасны для девочки, а некоторые заявили, что Бей могла утопить ребенка. Позже женщина удалила видео, и недовольные пользователи начали оставлять комментарии под другими ее постами. «Оставь ребенка в покое!» — написала MrsJeantel. «Кто-нибудь, пожалуйста, спасите этого младенца», — добавила toxiccatty. А marinciawright2 выразила надежду на то, что роликами звезды телешоу заинтересуются социальные службы.

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В ответ на критику Бей пришлось объясниться. «Я чувствую, что меня абсолютно неправильно поняли. Не могу поверить, что люди могли подумать, что я причиню вред моему прелестному ребенку!» — заявила она и отметила, что ее дочь чувствовала себя прекрасно и во время съемок, и после.

В TikTok регулярно появляются развлекательные флешмобы, некоторые из них довольно опасны. К примеру, в конце мая в соцсети стал популярен флешмоб под названием Purse Challenge («Челлендж с сумочкой»). Его суть заключалась в том, чтобы как будто невзначай ударить другого человека по лицу сумкой или пакетом. Многие посчитали эту идею неумной и раскритиковали авторов видео за насилие.

С другой стороны, участники флешмобов в TikTok иногда привлекают внимание провокационностью роликов. Например, в конце апреля в соцсети появился челлендж под названием «Обмочи свои штаны» (Pee your pants). Его участники записывали видео, в которых, как они утверждали, писали себе в штаны.

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