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Мать хитростью отучила детей от мороженого и заслужила уважение в сети

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Видео: @erinbachman_ / TikTok

Американка Эрин Бахман (Erin Bachman) показала в TikTok, как отучила своих детей, любящих фруктовый лед, от мороженого. Хитрость женщины взяли на вооружение другие пользователи сети.

Бахман, 27-летняя мать двоих сыновей, рассказала BuzzFeed, что ее дети вечно пачкаются и оставляют пятна на мебели и на полу. Чтобы избежать этого, мать замораживает для них обычную воду. «Мои дети думают, что фруктовый лед всегда имеет один и тот же вкус. Так что, я полагаю, им больше нравится сама идея иметь что-то замороженное на палочке», — поделилась Бахман.

Многие комментаторы прониклись уважением к Бахман и отметили, что ее идея «полностью меняет игру». «Отличный способ поддерживать водный баланс», — заметил один из комментаторов. В то же время другая часть пользователей упрекнула женщину. Некоторые написали, что она могла хотя бы добавить немного сахара в лед. «Это так грубо. Дайте им получить хоть немного удовольствия», — написал один из критиков юзер.

Эрин заметила, что ее дети в курсе того, что получают обычную воду, поэтому она не считает свою хитрость обманом. Американка считает, что ее метод подходит не каждой семье. «Но если вы устали постоянно мыть поверхности или ищете что-то вкусное и не содержащее сахара, то можете попробовать», — посоветовала она.

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