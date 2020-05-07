Девочка написала непристойную песню о пятой точке и стала звездой

Восьмилетняя девочка Джоли Данн (Jolee Dunn) написала и спела песню «Я хочу знать, что в твоей заднице» (I Wonder What's Inside Your Butthole), которой в своем Twitter-аккаунте поделилась ее мать Лиза. Видео с песней непристойного содержания стало вирусным, а самой исполнительнице напророчили будущее музыкальной звезды.

В песне Джоли задалась вопросом о содержимом пятой точки героя, к которому она обращается, и предположила, что там могут быть «астронавты и пришельцы». Ролик набрал 7,8 миллиона просмотров, а каверы на композицию исполнили многие музыканты.

В апреле житель Екатеринбурга Олег Иванов, находясь в самоизоляции, заметил, что песни Rammstein идеально совпадают с клипами российской группы «На-На». В подтверждение россиянин опубликовал два обработанных клипа «На-На» — на песни «Зинаида» и «Считаю медленно до 100», на которые были наложены композиции Stripped и Sonne.

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