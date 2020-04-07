Песни Rammstein оказались идеально совпадающими с клипами группы «На-На»

Житель Екатеринбурга Олег Иванов, находясь в самоизоляции, решил совместить песни Rammstein с клипами российской группы «На-На». По его словам, оказалось, что композиции немецких музыкантов идеально ложатся на клипы их российских коллег. Результатами он поделился в Facebook.

«Удивительно, но если взять последний клип группы "На-На" "Считаю медленно до 100" и заменить их тупую низкосортную песню, например на Rammstein, то получается вдумчивое концептуальное и философское видео. А постаревшие телеса некогда секс-символов страны уже не вызывают приступы жалости и стыда», — заметил Иванов.

В подтверждение екатеринбуржец опубликовал два обработанных клипа «На-на» — на песни «Зинаида» и «Считаю медленно до 100», на которые были наложены композиции Stripped и Sonne. Для соблюдения стилистики клипов Rammstein автор сделал видео «Считаю медленно до 100» черно-белым.

Иванов также обратил внимание на то, что аналогичным образом себя ведут некоторые клипы Филиппа Киркорова. В частности, клип на песню «Романы» оказался совместим с песней Deutschland.

Подписчики екатеринбуржца восхитились его творчеством. В комментариях под роликами они называли их идеальными и нарекли шедевром. «Никогда не видела этот клип [группы «На-На»] по понятным причинам, но теперь это смотрибельно. Как будто режиссер делал этот клип именно под этот трек!» — заключила одна из пользовательниц.

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