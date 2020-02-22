Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна

Певец Лев Лещенко раскритиковал новый клип солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Till the End, в котором содержатся откровенные сцены с участием исполнителя. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Российский артист заявил, что таких, как Rammstein, сотни и поэтому они пытаются выжить, публикуя конфликтный контент. «Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит. Я видел такие вещи, когда команда рок-н-ролла занимается любовью на сцене, но это омерзительно. Для этого есть другие аудитории — спальня, кухня, природа, в конце концов», — считает Лещенко.

Кроме того, исполнитель посоветовал не навязывать России, которую он назвал нравственной и православной страной, неправильные ценности. «У нас есть определенные устои, принципы, поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами. Это очень непростая такая вещь. Я считаю, что оно не должно быть пошлым, грязным», — заявил Лещенко.

Клип на трек Till the End был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте ранее в феврале. При этом Линдеманн сам появился в кадре.

Позднее снявшимся в клипе россиянкам начали поступать угрозы. Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

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