Женщины принялись бить мужчин сумками ради популярности в сети

В соцсети Tiktok стал популярен новый флешмоб под названием Purse Challenge («Челлендж с сумочкой»). Его суть заключается в том, чтобы как будто невзначай ударить другого человека по лицу сумкой или пакетом. К примеру, такой ролик опубликовала Нэнси Девис (Nancy Davis) из Оклахомы, США. За пять дней видео в ее TikTok-аккаунте набрало 1,6 миллиона просмотров.

Большинство подобных видео записывают в автомобилях. Мужчина и женщина сидят впереди, затем женщина решает взять что-то с заднего сидения (чаще всего это сумка или пакет, но может быть и, к примеру, бутылка воды). Когда она перетаскивает вещь, она бьет мужчину по лицу, притворяясь, что это произошло случайно. Подразумевается, что комический эффект заключается в реакции человека, которого ударили предметом.

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При этом далеко не все пользователи сети посчитали эту идею забавной. «Это самый тупой челлендж, который я видела. Это такое дерьмо, что больно даже смотреть на него», — написала в Twitter @EverydayAreej. Некоторые также увидели в таких видео абьюз и принялись критиковать авторов. «Насилие в отношении вашего партнера — это ненормально. Но забавно, если жертва — мужчина! Обожаю равенство», — отметил @Rosenkevalier.

Пользователи TikTok регулярно создают различные развлекательные флешмобы, причем зачастую они довольно опасны. К примеру, в апреле сообщалось, что 27-летняя британка Сапфир Чарльзуорт сломала обе ноги, пытаясь повторить танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300 для участия в одноименном челлендже.

С другой стороны, участники флешмобов в TikTok иногда привлекают внимание провокационностью роликов. Например, в конце апреля в соцсети стал популярен челлендж под названием «Обмочи свои штаны» (Pee your pants). Его участники записывали видео, в которых, как они утверждали, писали себе в штаны.

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