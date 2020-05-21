Описан способ очистки клубники от обитающих в ней мельчайших личинок после того, как люди обнаружили их и передумали есть ягоду. Соответствующий пост размещен на странице пользовательницы Lauren Mackenzie Gambrell в Facebook.

«После почти 25 лет жизни TikTok научил меня правильно мыть клубнику. Она наполнена крошечными жуками и тоннами грязи!!», — написала женщина. Она предложила сделать раствор: четыре части воды, одна часть белого уксуса и щепотка соли. Затем надо поместить в него клубнику на пять минут, после чего промыть водой и высушить.

Юзерша добавила, что клубника после промывки очень сладкая, а также поделилась фотографиями чистых ягод. Постом поделились 119 тысяч пользователей, а женщина отметила большое количество заявок в друзья после размещенного лайфхака.

Ранее в TikTok появились десятки видео, на которых блогеры объясняют, почему важно хорошо мыть клубнику. Одна из пользовательниц показала, что если оставить ягоды в растворе с морской солью, то наружу вылезают обитающие в плодах мельчайшие личинки. Некоторые пользователи соцсети после увиденного пообещали больше никогда не есть эти ягоды.

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