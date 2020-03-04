Россиянам назвали способ убрать пестициды из покупных овощей

Во многих популярных у россиян покупных овощах и фруктах содержатся пестициды, но от них можно частично избавиться. Способы убрать их из пищи «Росбалту» назвал диетолог Артур Моисеенко.

По его словам, больше всего пестицидов обнаруживается в зелени, картофеле, огурцах, помидорах, сладком перце, капусте, яблоках, грушах, персиках, нектаринах и клубнике. Большинство химикатов появляется на них в результате орошения для защиты от вредителей. В таком случае их можно просто смыть проточной водой либо счистив кожуру. То же самое можно проделать с черешками зелени, плодоножками, стеблями и прожилками листовых салатов и капусты. «Это к тому же помогает избавиться от нитратов», — отметил Моисеенко.

Он уточнил, что до сих пор нет научных доказательств, что какой-то из ныне используемых пестицидов способен вызвать определенное заболевание. Опасные агрохимикаты были выведены из оборота. «Это значит, для того, чтобы отравиться, нужно единовременно получить очень высокую дозу яда, то есть съесть огромное количество овощей или фруктов», — добавил диетолог.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева посоветовала россиянам отказаться от покупки мытых плодов. Она указала, что таким способом некоторых производители пытаются продлить срок годности продукта. Кроме того, некоторые используют дешевые моющие средства с вредными химикатами.

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