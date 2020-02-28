Россиянам посоветовали отказаться от покупки мытых овощей

Россиянам стоит отказаться от покупки мытых овощей в магазинах, потому что иногда за этим кроется недобросовестность производителя. Об этом в комментарии «Аргументам и Фактам» сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.

По ее словам, некоторые предприниматели моют плоды, чтобы скрыть истекающий срок годности. С помощью воды они «оживляют» зелень и огурцы, мандарины и апельсины с плесенью вымачивают в хлоргексидине. Иногда овощехранилища и продавцы также нарушают стандарты и моют фрукты и овощи дешевыми средствами с вредными химикатами. «Поймать с поличным такие фирмы крайне трудно», — пишет чиновница.

Она отметила, что мытые плоды быстрее портятся. При неправильной сушке на них появляются плесень и буро-серые пятна (фитофтороз).

Раева посоветовала покупать грязные овощи с оставшейся на них землей. Цена таких продуктов будет ниже, а срок годности выше.

Ранее на Дальнем Востоке из-за коронавируса в соседнем Китае подорожали овощи. Торговцам пришлось заменять китайские продукты на российские, турецкие, азербайджанские. Посетители некоторых местных магазинов жаловались на плохое качество овощей на прилавках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!