Россиянам рассказали о пользе и вреде блинов

Употребление блинов может нанести вред людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова.

По ее словам, отказаться от этого блюда стоит при непереносимости глютена, избыточном весе, диабете, панкреатите и холецистите. Также надо учитывать, что блины калорийные и поэтому повышают нагрузку на внутренние органы.

Мамонтова добавила, что этот продукт может быть и полезным. Так, он дает телу энергию, содержит минералы, витамины группы В, фолиевую и никотиновую кислоты.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина добавила, что для сохранения фигуры и здоровья блины стоит есть горячими, чтобы содержащиеся в них жиры быстрее расщеплялись в организме, лучше в первой половине дня и в небольших количествах.

Для начинки следует использовать нежирные продукты, например, творог, иначе переизбыток масла может привести к перенапряжению поджелудочной железы и желудка. «Попробуйте альтернативные варианты, например, блины из гречневой муки, но тоже в небольшом количестве», — цитирует слова Пичугиной пресс-служба подмосковного Минздрава.

В этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 1 марта.

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