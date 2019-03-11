Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео

В Нижнем Новгороде в ходе массовых гуляний на Масленицу местные жители исполнили старинный обычай по разбрасыванию блинов. Видеозапись с праздника, прошедшего в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор», была опубликована в Instagram.

На записи видно, как со второго этажа деревянного сооружения мужчина сбрасывает на толпу блины. Некоторые угощения участникам мероприятия удается поймать, другие блины падают на землю.

Как уточнил один из сотрудников музея-заповедника Максим Олюнин, таким образом был проведен старинный обряд разбрасывания блинов. «Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А еще забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев. Это сродни с забрасыванием обрядовой выпечки на Благовещение и вообще весенние праздники», — приводит его слова NN.ru.

Подписчики одного из интернет-сообществ во «ВКонтакте», посвященных городу, на ситуацию отреагировали по-разному.

«Ужас. Одни не очень умные люди бросают, а другие, также не очень умные, ловят. Все так унизительно и противно. Едой кидаться!» — прокомментировал видеозапись один из пользователей. «Ничего страшного в этом нет. Масленичные забавы. Дети и взрослые были в восторге, ловили блины. Радость и счастье. Единственное, чего не учли сотрудники музея, — вероятной неадекватной реакции диванных экспертов из интернетов», — отметил другой.

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