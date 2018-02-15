Ямальцы накормили блинами лисицу в честь Масленицы

Ямальцы накормили дикую лисицу блинами — животное встретили, проезжая на автомобиле по зимнику, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, лисица сразу заметила в руках людей еду, но долго не решалась подойти близко к движущемуся автомобилю, и продолжала рыть снег в поисках полевки. Ямальцы приманивали зверя свистом. В итоге голодный хищник подошел к людям и поймал брошенный блин.

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Как пояснил газете сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и Научного центра изучения Арктики Александр Соколов, ближе к весне голод вынуждает диких зверей рисковать, искать спасение поближе к людям, однако, подкармливая животных, человек вмешивается в экосистему Арктики. Так, помогая выжить лисе, спасатель может навредить исконному жильцу тундры — песцу.

«Лисы и песцы — конкуренты в этой местности. При этом присутствие лисы — нетипично», — пояснил Соколов.

Он отметил, что животное может потерять природный страх перед человеком не только из-за голода, но и в связи заболеванием бешенством, поэтому при виде подобного поведения стоит насторожиться: инфекция передается не только через укус, но и с помощью слюны.

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