На Масленицу россияне сожгли чучело Родченкова

Жители Перми сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время праздника пермяки прикрепили на соломенную куклу фото Родченкова и табличку с надписью WADA. Произошедшее было личной инициативой собравшихся.

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По информации агентства, акция была организована с целью остановить обвинения в употреблении допинга в адрес российских спортсменов. «Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев — Родченкова», — рассказал участник акции Павел Жигалов.

В 2016 году Родченков переехал в США, где в интервью газете The New York Times рассказал о якобы имевшем место нарушении россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Он настаивал на существовании в России допинг-системы, контролируемой государством. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к недопуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане.

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