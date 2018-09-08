Россиян забросали пирожными

В Томске на День томича раскидали в толпу пирожные «картошка», сообщает РИА Томск.

В акции приняла участие кондитерская компания «Антонов двор». Ее представители швыряли пирожные по несколько штук прямо в толпу несмотря на то, что некоторые «сладости» из-за этого падали на землю. Тем не менее присутствующим — в основном подросткам — происходящее, судя по одобрительным возгласам, понравилось.

В феврале 2015 года в интернете вызвали широкое обсуждение снимки, сделанные на массовых торжествах по случаю Масленицы в Ставрополе. На фотографиях было запечатлено, как людей кормят блинами с лопат. Кадры породили в сети множество шуток и мемов.

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