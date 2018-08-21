Российского робота «Игорька» заставили приносить блины на лопате

Пользователи сети опубликовали множество шуток, связанных с концептом управляемого прямоходящего комплекса, накануне представленного концерном «Калашников».

Большинство острот связано с внешним видом боевого робота. Некоторые блогеры обратили внимание, что прямоходящий комплекс сильно напоминает устройство из фантастического боевика «Робокоп».

— А ты точно парикмахер? (@happy__keanu) 21 августа 2018, 08:37

Другие пользователи посмеялись над названием нового робота. По данным РБК, устройство получило имя «Игорек», однако в концерне «Калашников» такую информацию опровергли. Тем не менее это не помешало юмористам шутить про «Игорька».

— Пес и Мистик (@pes_i_mistik) 21 августа 2018, 10:27

Шутки коснулись не только названия. Некоторые юзеры также посмеялись над предназначением робота и сравнили его с продукцией конкурентов. Более того, юмористы поместили в руки-манипуляторы машины лопату с блинами.

— Лана дэль рей блять (@Lanadelrei_blya) 21 августа 2018, 10:33

Концерн «Калашников» представил концепт нового боевого робота 21 августа в ходе международного форума «Армия-2018». Развитие технологии разработчики собираются продемонстрировать на следующем форуме.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!