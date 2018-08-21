Российского робота «Игорька» заставили приносить блины на лопате

Пользователи сети опубликовали множество шуток, связанных с концептом управляемого прямоходящего комплекса, накануне представленного концерном «Калашников».
Большинство острот связано с внешним видом боевого робота. Некоторые блогеры обратили внимание, что прямоходящий комплекс сильно напоминает устройство из фантастического боевика «Робокоп».
Другие пользователи посмеялись над названием нового робота. По данным РБК, устройство получило имя «Игорек», однако в концерне «Калашников» такую информацию опровергли. Тем не менее это не помешало юмористам шутить про «Игорька».
Шутки коснулись не только названия. Некоторые юзеры также посмеялись над предназначением робота и сравнили его с продукцией конкурентов. Более того, юмористы поместили в руки-манипуляторы машины лопату с блинами.
Концерн «Калашников» представил концепт нового боевого робота 21 августа в ходе международного форума «Армия-2018». Развитие технологии разработчики собираются продемонстрировать на следующем форуме.