«Целебное» фото Лаврова приложили к Неймару, госдолгу США и российским дорогам

МИД России опубликовал в Twitter фотографию главы ведомства Сергея Лаврова с российским триколором.

«Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — пошутили в министерстве.

Публикация стала поводом для многочисленных шуток и мемов. Так, участники сообщества «Лентач» представили, что с помощью «целебного» снимка можно побороть нищету, улучшить дороги, уменьшить государственный долг США и избавить от страданий бразильского футболиста Неймара, которого высмеивают за симуляции на поле.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 31 июля 2018, 10:49

Нашлись и те, кто счел шутку с упоминанием министра иностранных дел неуместной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что снимок с Лавровым и триколором был сделан на форуме «Территория смыслов» на Клязьме. «В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас — с флагом», — сообщила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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