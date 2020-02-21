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Россиянам раскрыли уникальные свойства гречки

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Гречка обладает такими уникальными свойствами, как профилактика онкологических заболеваний и избавление от лишнего веса. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

«Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию», — отметил Бобровский, подчеркнув, что в первую очередь регулярное употребление гречки предотвращает рак кишечника.

Кроме того, диетолог отметил, что гречка помогает похудеть. «На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости. Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита — это большая заслуга гречки для худеющих», — сказал Бобровский.

Ранее стало известно, что избавиться от внутреннего жира вокруг органов брюшной полости, который называется висцеральным и у мужчин часто выражается в виде «пивного живота», возможно с помощью сбалансированной диеты и спорта. Такой живот образуется из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

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