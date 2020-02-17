В России подорожали овощи из-за коронавируса

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области подорожали овощи из-за смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управлений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по данным регионам.

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В Еврейской автономной области помидоры подорожали на 11 процентов, а в Хабаровском крае цены на огурцы, помидоры и сладкий перец превысили обычный уровень в полтора раза. Предприниматели вынуждены заменять поставки овощей из Китая продукцией из регионов России и других стран, например, Турции и Азербайджана.

С учетом расположения края такие поставки обходятся дороже, что влияет на цены для потребителей — стоимость помидоров доходит до 400-700 рублей за килограмм. Также в некоторых торговых сетях отмечается плохое качество овощей на прилавках: помидоры имеют трещины и темные пятна, а огурцы становятся мягкими и сморщенными.

В Хабаровский край из Китая до начала эпидемии коронавируса поставляли около 10 процентов продаваемого в регионе картофеля, капусты и свеклы; до 40 процентов моркови и лука; до 80 процентов свежих огурцов и до 90 — помидоров, а также почти 100 процентов сладкого перца.

«Нам поступают жалобы от людей на высокие цены на овощи, мы запрашиваем информацию у сетей, будем решать, какие меры применять, если будет установлен необоснованный рост», — отметили в УФАС по Хабаровскому краю.

Ранее стало известно, что во многих магазинах Дальнего Востока пропали помидоры и огурцы после закрытия российской границы с Китаем, а оставшиеся в продаже овощи подорожали. Например, в торговых сетях Владивостока стоимость зеленого лука подскочила почти вдвое — до 399 рублей за килограмм. Также местные производители подняли цены на огурцы и помидоры до 550 и 600 рублей за килограмм, при том, что китайские овощи стоили 100-160 рублей за килограмм соответственно.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года китайском городе Ухань провинции Хубэй, большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По данным на 17 февраля, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

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