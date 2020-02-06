Названа причина роста цен на огурцы до 400 рублей

Причиной резкого роста цен на овощную продукцию на Дальнем Востоке стала не только ситуация с коронавирусом, но и новые правила экспорта из Китая. Об этом изданию PrimeMedia рассказал представитель крупнейшего поставщика овощей из КНР во Владивосток, предприниматель Сергей Юрченко.

По его словам, огурцы по 400 рублей и помидоры по 500 по-прежнему продаются в магазинах региона, а открытая для грузов со 2 февраля граница с Китаем ситуацию не решила.

Ключевым фактором Юрченко назвал введенные КНР ограничения, из-за которых в одной машине можно провозить только одно наименование товара. Импортерам пришлось остановить грузопоток, чтобы оформить документы по новому образцу. В результате в Россию попали машины, которые простояли на границе около недели, и то далеко не все.

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Такая ситуация вылилась в убытки для поставщиков — расходы на бензин, зарплата водителю и большое количество испорченного товара. Чтобы компенсировать их, на остатки продукции приходится повышать цены.

Предприниматель отказался дать прогноз, когда ситуация наладится и цены вернутся в прежний диапазон. По его словам, даже если скорость прохода через границу фур вернется в привычный режим, поставки товара из южных регионов Китая затруднены из-за перекрытых дорог. В то же время Юрченко подчеркнул, что как только китайская сторона даст четкие объяснения по оформлению грузов, цены в магазинах резко пойдут на спад.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая. Российские ретейлеры собираются поменять поставщиков.

По состоянию на 6 февраля по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован у 28 293 человек. Скончались 565 человек, еще 3863 находятся в критическом состоянии. Выздоровели 1277 заболевших.

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