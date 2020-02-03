«Магнит» отказался от китайских овощей и фруктов из-за смертельного вируса

Розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«"Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — говорится в заявлении.

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В «Магните» подчеркнули, что поставки овощей и фруктов выполняются стабильно и в полном объеме, а изменение стран их происхождения не окажет сильного влияния на стоимость товаров для потребителя. Отмечается, что помидоры, перец, мандарины, виноград и помело из Китая составили около трех процентов оборота сети в 2019 году.

Ранее стало известно, что после закрытия границы между Россией и Китаем из магазинов на Дальнем Востоке пропали помидоры, огурцы и другие овощи, а оставшиеся в продаже продукты сильно подорожали. Например, в магазинах Владивостока стоимость зеленого лука выросла почти вдвое — до 399 рублей за килограмм. Цена помидоров и огурцов доходит до 550-600 рублей за килограмм, тогда как раньше они стоили по 100-160 рублей соответственно.

По-последней информации, коронавирусом 2019-nCoV заражены 17 тысяч человек в Китае и более ста — за пределами страны. От заболевания погибли 362 человека, вылечились 508 заразившихся. В России вирус выявлен у двух человек, приехавших из Китая в Забайкалье и Тюменскую область. Они находятся под наблюдением врачей.

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