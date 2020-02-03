Китайский вирус оставил Россию без новых денег

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил отменить Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Мишустин допустил, что мероприятие может состояться позже, но не уточнил возможные сроки. Поскольку на подготовку форума уже было затрачено немало денег, премьер распорядился компенсировать затраты его организаторам.

Вместе с этим премьер распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом. Накануне, 2 февраля, он внес 2019-nCoV в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Российский инвестиционный форум считается главной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Впервые он прошел в 2002 году в Краснодаре, в 2004-м получил статус международного, а с 2007-го стал проводиться в Сочи. Нынешнее название он получил в 2016 году.

В мероприятиях форума участвуют, как правило, почти все регионы страны, крупнейшие компании, лидеры иностранных государств и послы, главы международных корпораций, эксперты и аналитики. В 2019 году сумма контрактов, заключенных на форуме, составила триллион рублей. Мероприятия проходили под председательством бывшего главы правительства Дмитрия Медведева.

О возможной отмене форума источники в правительстве сообщали несколько дней назад. Эту информацию подтвердили и в одной из компаний автопрома, представители которой собирались посетить Сочи. При этом в ней отметили, что не понимают причин принятого решения, так как делегация из Китая никогда не была многочисленной.

По состоянию на 3 февраля во всем мире зарегистрировано 17 408 случаев заболевания коронавирусом, подавляющее большинство из них — в Китае. Скончались 362 человека, выздоровели 508.

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