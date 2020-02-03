Китайский вирус оставил россиян без овощей

После закрытия российской границы с Китаем жители Дальнего Востока остались без овощей: из магазинов пропали, в том числе, помидоры и огурцы, сообщает РИА Новости. Движение через пункты пропуска было ограничено в конце января из-за распространения смертельного китайского коронавируса.

Агентство указывает, что оставшиеся в продаже во Владивостоке продукты значительно подорожали. Например, стоимость зеленого лука подскочила почти вдвое — до 399 рублей за килограмм. Сообщается, что местные производители подняли цены на огурцы и помидоры до 550 и 600 рублей за килограмм, при том, что китайские овощи стоили 100-160 рублей за килограмм соответственно.

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Председатель совета директоров одного из основных ретейлеров рынка, торговой сети «Реми», Дмитрий Сулеев уточнил, что китайские овощи уже распроданы. «У нас, как у всех, есть плановая наценка в рознице, которую мы прибавляем к закупочной цене. Местные теплицы подняли цены на 15-20 процентов», — добавил он. По словам Сулеева, в регион доставляют томаты из Азербайджана: они стоят по 550 рублей за килограмм, в ближайшие дни ожидаются поставки из Турции (предполагается, что они будут стоить по 300 рублей за килограмм).

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек, погиб 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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