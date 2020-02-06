Вину за массовую гибель пчел возложили на российских фермеров

Вину за массовую гибель пчел, которая произошла летом прошлого года, возложили на российских фермеров. 17 пасечников из Алтайского края накажут, сообщил глава краевого управления Россельхознадзора Андрей Миронов, передают «Вести».

Указывается, что насекомые погибли в период химической обработки рапсовых полей от сорняков и вредителей. При этом пасечники использовали сертифицированные средства, но не учли риск их применения. «Предприниматели не учли то, что надо было сначала выяснить, действительно ли необходима такая обработка. Потому что, по большому счету, обрабатывали как попало, пробовали предприятия бороться и с сорняками, и с вредителями», — объяснил Миронов.

Он также добавил, что серьезным наказание не будет: аграриям не выпишут штрафы, а просто сделают предупреждения.

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Массовая гибель пчел в России произошла летом 2019-го. Россельхознадзор заявлял, что случившееся вызвано бесконтрольным применением пестицидов, а также тем, что фермеры, вопреки правилам, не предупреждали пчеловодов о сроках обработки полей. Самые тяжелые последствия наблюдались в Курской и Липецкой областях, Башкирии и Марий Эл.

В середине июля глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что потери российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить триллион рублей. Российские власти заявили, что делать такие выводы преждевременно.

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