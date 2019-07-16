Россия потеряет триллион рублей из-за пчел

Ущерб для российской экономики из-за массовой гибели пчел может составить триллион рублей, заявил глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов, которого цитирует «Интерфакс».

«Мы обсчитали их [энтомофильных сельхозкультур, опыляемых пчелами] стоимость, и по итогам оказалось, что при уничтожении хотя бы 30 процентов пчел мы теряем порядка 0,5 триллиона рублей, а если гибель, как сейчас, составляет 60 процентов, то мы теряем триллион рублей», — рассказал Маннапов на совещании в Госдуме.

В свою очередь, глава Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан отметил, что опыление сельхозкультур на 90 процентов зависит от пчел «Не будет пчелы — какие продукты мы будем производить?» — задался вопросом он.

По мнению Тастана, для решения проблемы необходимо восстановить полномочия Россельхознадзора по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции, принять новые нормативно-правовые акты в этой области, а также разработать закон о пчеловодстве.

Ранее Россельхознадзор назвал виновником массовой гибели пчел в российских регионах Минэкономразвития, который якобы плохо контролирует использование и оборот пестицидов. Само ведомство отвергло обвинения, заявив, что полномочия по контролю за пестицидами распределены между несколькими органами власти, в том числе и Россельхознадзором.

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