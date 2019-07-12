Объяснена массовая гибель пчел в России

В ряде российских регионов наблюдается массовая гибель пчел из-за бесконтрольного применения пестицидов при обработках полей. Об этом заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, последние восемь лет в стране не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. В 2011 году полномочия Россельхознадзора по надзору в этой сфере практически в полном объеме были изъяты «и в дальнейшем никому не переданы», пояснила она.

Гибель пчел в 2019 году наблюдалась в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По утверждению Мелано, ситуация продолжает ухудшаться.

В 2016 году ученые назвали главную причину снижения численности диких пчел в Великобритании. По их утверждению, это связано с воздействием на насекомых неоникотиноидов — инсектицидов, которыми обрабатываются семена рапса перед их посадкой. Использование препаратов приводит к снижению численности популяции пчел до трех раз.

Ранее в разрушении пчелиных семей в США обвинили насекомых из Европы. Главной причиной распространения пандемии среди пчел ученые назвали мировую торговлю насекомыми, приводящую к распространению клеща-паразита Varroa destructor.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



