Депутаты попросили Дворковича поддержать законопроект о развитии пчеловодства

Группа депутатов Государственной Думы во главе с Иваном Сухаревым подготовила запрос на имя заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича с просьбой оказать содействие в решении вопросов государственной поддержки и защиты пчеловодства как отрасли. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает RT.

«Ситуация складывается катастрофическая: в 26 районах России отмечается массовая гибель пчел, достигающая 90 процентов от общего числа всей популяции», — заявил Сухарев.

По его словам, именно по этому депутаты обратились к вице-премьеру с просьбой проконтролировать сложившуюся ситуацию, а также «рассмотреть возможность взаимодействия законодательно». Речь идет о проекте федерального закона «О пчеловодстве», который был внесен в Госдуму депутатами фракции КПРФ во главе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона нацелен на введение общих принципов правового регулирования, организации и ведения пчеловодства, а также охраны пчел. Авторы документа утверждают, что при освоении имеющихся медоносных ресурсов России доходы могут составить около 1 триллиона рублей в год. 6 апреля комитет Госдумы по аграрным вопросам отклонил отклонил этот документ.