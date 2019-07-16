Власти отреагировали на потерю триллиона рублей из-за пчел

Делать выводы о причинах массовой гибели пчел и объеме возможных потерь для России пока преждевременно. С таким заявлением выступили в российском Минсельхозе, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что пчеловодство — одна из важных подотраслей животноводства, и сложившаяся ситуация вызывает озабоченность. «Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в результате нарушения действующего законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении», — указали в министерстве.

До конца июля Минсельхоз планирует проанализировать данные из регионов, на их основе подготовят рекомендации, чтобы предотвратить гибель насекомых.

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Ранее во вторник, 16 июля, глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что потери российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить триллион рублей. Речь идет не только о потерях производителей меда, но и фермеров, которые выращивают культуры, требующие опыления для урожая.

Массовая гибель насекомых зафиксирована в ряде российских регионов летом 2019-го. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. В Россельхознадзоре говорили, что ситуация ухудшается. По мнению экспертов, это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов при обработке полей.

С 2014 по 2015 год массовая гибель пчел наблюдалась в США. За это время погибли более 40 процентов колоний. Среди причин смерти насекомых называли паразитов — клещей рода Варроа (Varroa Oudemans), и применение неоникотиноидов — пестицидов, используемых для защиты зерновых культур, фруктов и овощей от вредителей. Эти вещества блокируют нервные окончания, и пчелы умирают от голода.

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