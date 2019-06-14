800 пчел остановили на границе России и Украины

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию 800 пчел без документов, которых россиянин пытался провести из Украины через Белгородскую область в Чечню. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Сто пчелопакетов были обнаружены сегодня инспектором управления Россельхознадзора совместно с сотрудником пограничной службы в багажном отсеке автобуса, прибывшего из Украины в многосторонний пункт пропуска "Нехотеевка"», — говорится в сообщении.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз насекомых у водителя не оказалось, пчел отправили обратно на территорию Украины.

Ввозить в Россию животных и птиц можно только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов о выполнении ветеринарно-санитарных требований.

Ранее в июне в Россельхознадзоре раскритиковали предложение Роспотребнадзора перестать уничтожать санкционные продукты, отметив, что ведомство не предложило, что в таком случае с этой продукцией делать.

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