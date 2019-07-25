Массовая гибель пчел обернулась уголовным делом

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту массовой гибели пчел, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Максимальное наказание по ней — ограничение свободы до двух лет.

Основанием для возбуждения дела стала гибель более, чем 300 пчелиных семей в Корсаковском районе Орловской области 14 июня. По данным следствия, это произошло из-за нарушений, допущенных компанией «Отрадаагроинвест» при обработке посевов пшеницы.

Массовая гибель пчел в 20 российских регионах произошла в июне. Пчеловоды оценивают возможный ущерб в триллион рублей — совокупная стоимость сельскохозяйственных культур, опылявшихся погибшими пчелами.

Согласно основной версии, гибель пчел случилась из-за бесконтрольного использования пестицидов китайского производства.

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