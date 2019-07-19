Массовую гибель российских пчел увязали с потерями урожая и ростом цен на еду

Массовая гибель пчел, зафиксированная в ряде регионов России, уже в ближайшем будущем может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, гибель насекомых зарегистрирована там, где посеян рапс. «Это составляет примерно 15-20 процентов в каждой отдельной области», — уточнил он, при этом размер возможного ущерба он озвучивать не стал.

Бутов также высказал предположение о возможном дефиците меда: эксперт предполагает, что производство может сократиться на 15-20 процентов. «Уже восстановленные пасеки нужно проинспектировать: если пчела занесла нектар в улей, необходимо строго проверить качество оставшегося в улье меда — он будет вреден для человека», — предупредил он. Крупнейшие ретейлеры — Х5 Retail Group, Дикси, «Авоська» и «Лента» — заверили, что медом они обеспечены в необходимом объеме.

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сообщили, что дефицит меда — меньшая из проблем. В ассоциации указали, что мор пчел может вызвать снижение урожая сельхозкультур. «Они опыляют почти все плодово-ягодные культуры, плюс масличные и крупяные, тот же подсолнечник или гречиху, плюс бахчевые и еще многие другие. Рост цен будет зависеть от неурожая — предсказать его невозможно до начала созревания культур», — напомнил собеседник издания. Он добавил, что неурожай влечет за собой повышение цен из-за необходимости дополнительных расходов на логистику и импортные закупки.

Массовая гибель насекомых зафиксирована в ряде российских регионов летом 2019-го. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов подсчитал, что ущерб может составить триллион рублей. Минсельхоз объявил, что делать выводы о возможном ущербе пока рано.

В Россельхознадзоре говорили, что ситуация ухудшается. По мнению экспертов, это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов при обработке полей.

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