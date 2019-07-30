Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение

Массовая гибель российских пчел в нескольких регионах может быть вызвана не только нарушением правил применения пестицидов, но также ранней весной и сильными пестицидами, которые используют фермеры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Ведомство опирается на данные Федерального научного центра пчеловодства. «Сложившаяся ситуация могла быть вызвана следующими причинами: раннее наступление весны и высокая температура окружающего воздуха привели к быстрому развитию вредителей, а также выходу их нескольких генераций», — говорится в сообщении.

По мнению профессиональных пчеловодов, насекомые-вредители за годы выработали устойчивость к инсектицидам (средствам для борьбы с насекомыми), из-за чего фермерам пришлось применять более сильные препараты, опасные для медоносных пчел.

При этом высокая активность вредителей была спровоцирована ранним наступлением весны и высокими температурами воздуха.

В июне стало известно о массовой гибели пчел в 20 российских регионах. Россельхознадзор заявлял, что случившееся вызвано бесконтрольным применением пестицидов, а также тем, что фермеры, вопреки правилам, не предупреждали пчеловодов о сроках обработки полей. После этого Минсельхоз подготовил законопроект о наделении Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.

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