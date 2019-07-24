Массовую гибель пчел в России захотели компенсировать

Пасечники из Татарстана могут поучаствовать в грантовых программах по федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который входит в нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса, и получить компенсации в том числе из-за массовой гибели пчел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода республики.

Там сообщили, что нацпроект будет работать параллельно с грантовыми программами для начинающих фермеров, семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. Участие в этих программах смогут принять и те, кто подавал документы на гранты Минсельхозпрода республики, но не прошел конкурсный отбор.

«Подать документы могут и пчеловоды, пострадавшие в этом году от гибели пчел, и восстановить свои пасеки», — заявили в ведомстве. Максимальный размер гранта составит четыре миллиона рублей.

Массовая гибель насекомых зафиксирована в ряде российских регионов летом 2019 года. В Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции считают, что ущерб может достичь триллиона рублей. Минсельхоз заявил, что делать выводы о возможном ущербе пока рано.

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