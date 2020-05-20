Публикующих интимные фото девушек начали блокировать

Девушки, публикующие интимные фото и видео с помощью профиля на сервисе OnlyFans, пожаловались на блокировки со стороны администрации ресурса. Как сообщает Rolling Stone, в результате многие из них потеряли весомую часть заработка.

На OnlyFans работает система подписки: пользователи для получения контента платят автору раз в месяц фиксированную сумму. Аккаунт одной из них, под псевдонимом Allie Awesome, исчез. В поддержке девушке сообщили о деактивации профиля из-за обращения подписчика с требованием вернуть списанные средства.

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О похожей проблеме Allie Awesome написали десятки других девушек, размещающих откровенные снимки и ролики. По данным издания, многие лишаются аккаунта, даже если не нарушали каких-либо правил сервиса. Некоторые из них рассказали, что служба поддержки в переписке никак не прокомментировала решение заблокировать профиль.

Эмберли Ротфилд (Amberly Rothfield), консультирующая по вопросам контента для взрослых, рассказала изданию, что OnlyFans стал важнейшим ресурсом для работниц индустрии. «Я с трудом смогу найти кого-то [из публикующих интимные фото моделей], кто им еще не пользуется», — заметила она.

Представитель OnlyFans в комментарии подчеркнул, что они «никогда не деактивируют аккаунты без причины». Сервис также уточнил, что не собирается запрещать порнографический контент. Модели уверены, что последние действия по блокировкам и отсутствие упоминания откровенного контента в соцсетях сервиса говорит об обратном.

Они подозревают приложение в попытке уйти от образа ресурса, где размещают только эротический контент. Эти перемены происходят в период пандемии коронавируса, при котором OnlyFans достиг взрывной популярности — последние недели на нем регистрировались около 170 тысяч новых пользователей каждый день.

В феврале OnlyFans оказался в центре скандала, когда тысячи платных интимных фото и видео пользовательниц сервиса оказались в открытом доступе. Тогда представители платформы объяснили, что это не утечка данных, а сборка из множества источников, в том числе из соцсетей. Это якобы произошло из-за того, что группа пользователей платила, а после делилась с остальными.

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