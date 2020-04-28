Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы

Американка Кирстен Вон (Kirsten Vaughn) лишилась работы после того, как ее коллеги узнали, что она тайно снимает порно на платформе OnlyFans. Об этом пишет BuzzFeed.

24-летняя Вон работала механиком на автомобильном заводе в городе Форт-Уэйн в штате Индиана, а в свободное время делала откровенные ролики и вела аккаунт в Instagram. Однажды девушка упомянула свой профиль на OnlyFans в сторис, после чего ее ролики стали смотреть коллеги прямо на рабочем месте. Кроме того, Кирстен подверглась издевательствам из-за своего увлечения.

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В итоге работодатель Вон решил уволить именно ее, объяснив это тем, что ее видео «могут провоцировать работников на сексуальные комментарии и неприемлемое поведение». Девушка посчитала, что ее сделали ответственной за то, что ее коллеги смотрели порно на работе, а не дома.

22 апреля сообщалось, что интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Злоумышленники используют метод шантажа sextortion: они требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, доказывающие увлечение пользователя интимным контентом. В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи.

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